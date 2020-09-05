Оттава, , 04:34 — REGNUM Стрельба произошла в частном доме в канадском городе Ошава, передает телеканал BBC.

Сообщается, что в результате стрельбы погибли четверо членов одной семьи, а также сам нападавший. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

По предварительной версии, нападавшим был 48-летний Митчелл Лапа. Он также являлся родственником убитых, однако ему был не рады в доме.

«Многие звонили и заявляли, что слышали много выстрелов и криков, исходящих из этого дома», — сообщили в полиции города.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в результате стрельбы в канадском Торонто пострадали три человека. Неизвестные сделали несколько выстрелов из автомобиля, а затем скрылись с места происшествия.

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