Панама, , 02:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории Панамы, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 12 километрах к западо-юго-западу от Финка-Бьянко. Глубина залегания очага составила 8,67 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября землетрясение магнитудой 5,6 произошло рядом с городом Пуерто-Армуэльес в Панаме. Информации о пострадавших не поступало.

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