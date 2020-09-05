Токио, , 00:19 — REGNUM Не менее 13 человек пострадали в результате землетрясения в японской префектуре Фукуи, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что одной из пострадавших была пожилая женщина, повредившая ногу при падении. Еще 12 человек получили незначительные травмы. Отмечалось, что разрушений зафиксировано не было. Также не были повреждены и критические важные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября землетрясение магнитудой 5,0 произошло в префектуре Фукуи в Японии. Его эпицентр находился на глубине 10 километров. Интенсивность подземных толчков оценивалась в пять баллов.

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