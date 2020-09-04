Тарасовский район, , 23:15 — REGNUM В Тарасовском районе Ростовской области третий день ведётся борьба с крупным лесным пожаров, который распространился на площади около 1,5 тыс. га. Основная задача сил и средств, прибывших в зону ЧС, — не допустить распространение огня на хутор Дубы. Региональное управление МЧС России опубликовало видеокадры с места происшествия.

Тушение лесного пожара Mil.ru

https://www.instagram.com/p/CEtHJ6Socp5/

В ведомстве уточнили, что на рассвете 4 сентября к ликвидации пожара приступили шесть воздушных судов, в том числе самолёт-амфибия Бе-200.⁣⁣ Также работают почти 500 человек и 130 единицы техники.⁣⁣ Затем авиагруппировка была увеличена до девяти воздушных судов.⁣

ИА REGNUM напоминает, что справиться с пожаром, который вспыхнул в зелёной зоне 2 сентября, мешает сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня.

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