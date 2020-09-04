Ростов-на-Дону, , 22:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесли приговор второму фигуранту уголовного дела о «золотом песке» для стадиона «Ростов Арена». Пролетарский районный суд назначил директору фирмы «Ростовоблстройзаказчик» Сергею Мищенко наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Мищенко признан виновным в превышении должностных полномочий. Как передаёт «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, по указанию бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша подсудимый организовал проведение торгов, заключил контракты и принял выполненные работы. Однако замена песка на материалы более низкого качества не была учтена, что повлекло удорожание на сумму более 80 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2020 года был вынесен приговор бывшему министру строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николаю Безуглову. Экс-чиновнику назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно за превышение должностных полномочий.

Также фигурантом уголовного дела является бывший заместитель донского губернатора Сергей Сидаш.

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