Токио, , 22:41 — REGNUM Береговая охрана Японии нашла второго выжившего моряка из экипажа сухогруза Gulf Livestock One, затонувшего 3 сентября во время шторма у японского побережья.

Об этом сообщает 4 сентября агентство Associated Press.

Моряк в спасательном жилете был обнаружен на плоту в Восточно-Китайском море.

Филиппинский матрос стал вторым найденным членом экипажа сухогруза Gulf Livestock One. Ранее спасатели нашли еще одного моряка, который позднее скончался в больнице.

Пропавшими без вести считается ещё 41 моряк сухогруза.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября у судна во время шторма заглох двигатель, а затем оно было перевернуто штормовой волной.

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