Токио, , 07:58 — REGNUM Экспертная группа из Японии, отправленная правительством для оказания помощи Маврикию и анализа последствий утечки нефти с японского судна, заявила, что не выявила никакого ущерба для кораллов и мангровых зарослей, признанных Рамсарской конвенцией. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Команда из семи человек с 21 августа проводит экологические исследования.

«Попадание нефти в мангровые заросли не выявлено, также не обнаружено никакого масляного налета на корнях растений», — заявил на онлайн-конференции Нориаки Сакагути, заместитель руководителя группы и эксперт по сохранению экосистемы Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Команда экспертов во главе с Сэйдзи Тосиро, чиновником Министерства иностранных дел Японии, обнаружила, что вред кораллам принесли обломки корабля. Они повредили некоторые кораллы, а также лишили их необходимого солнечного света.

Отсутствие последствий утечки нефти эксперты объяснили тем, что были вовремя установлены нефтяные заграждения. Помимо этого, по мнению специалистов, океаническое течение унесло нефть.

Кораллы и мангровые заросли считаются важной частью экосистемы, поскольку они служат питательной средой для морских обитателей, а также предотвращают от цунами.

Напомним, на Маврикии с 8 августа действует режим ЧС в связи с утечкой нефтепродуктов с судна MV Wakashio, которое принадлежит японской судоходной компании Nagashiki Shipping Co. Ltd.