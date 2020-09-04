Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Следователи СКР завели уголовное дело на 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который на протяжении нескольких месяцев систематически истязал малолетнюю дочь своей сожительницы. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербург.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из квартиры дома на Васильевском острове в тяжелом состоянии была госпитализирована девочка, родившаяся в октябре 2018 года. Как заявил медикам сожитель матери ребенка, девочка якобы неудачно упала на пол с кровати. В результате проверки было установлено, что мужчина сам нанес травмы ребенку. Полицейские выяснили, что в течение трех последних дней 20-летняя мать ребенка вместе с сожителем пьянствовала, выходила за алкоголем, а в это время ее сожитель бил ребенка.

Однако, по данным следователей СКР, подозреваемый истязал малышку в период с 24 июля по 3 сентября 2020 года. Он систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении девочки.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время идут необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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