Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:40 — REGNUM Военно-морской флот Шри-Ланки заявили, что риска разлива нефти и топлива из горящего у берегов страны супертанкера нет, 4 сентября сообщает агентство Reuters.

Танкер New Diamond с двумя миллионами баррелей нефти на борту загорелся 3 сентября. В настоящий момент огонь уже потушен, но с кормовой части судна ещё идет белый дым.

Три буксир и пять кораблей ВМФ Шри-Ланки, а также два корабля российского флота и три корабля индийского флота участвовали в операции по тушению пожара и буксировке New Diamond.

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