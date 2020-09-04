Вологда, , 17:38 — REGNUM Вологодский городской суд отстранил от работы главу областной филармонии — Ольгу Васильеву подозревают в хищении бюджетных средств.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судов Вологодской области, следствие полагает, что Васильева оформляла фиктивные финансово-хозяйственные документы и заключала мнимые сделки между филармонией и коммерческими организациями. В общей сложности она, по версии следствия, совершила хищение бюджетных средств на сумму более 1 млн рублей.

Сообщается, что подозреваемая действовала не одна, а участвовала в групповом сговоре.