Торонто, Канада, , 17:36 — REGNUM Один житель города Торонто (Канада) ранен и пятеро погибли, передаёт 4 сентября CTV.

Эти жители Торонто стали жертвами перестрелки, которая произошла в ночь на 4 сентября в одном из восточных районов мегаполиса.

По данным полиции, двое из погибших — подростки. Ранена женщина, которую госпитализировали в критическом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад в Торонто были ранены из огнестрельного оружия шесть жителей района Маленькая Ямайка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Торонто прогремели выстрелы, есть раненые