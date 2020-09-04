Торонто, Канада, 4 сентября 2020, 17:36 — REGNUM Один житель города Торонто (Канада) ранен и пятеро погибли, передаёт 4 сентября CTV.
Эти жители Торонто стали жертвами перестрелки, которая произошла в ночь на 4 сентября в одном из восточных районов мегаполиса.
По данным полиции, двое из погибших — подростки. Ранена женщина, которую госпитализировали в критическом состоянии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад в Торонто были ранены из огнестрельного оружия шесть жителей района Маленькая Ямайка.
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