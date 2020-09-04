Брянск, , 18:19 — REGNUM Автомобиль Opel со спрятанными 192 свёртками наркотиков остановили полицейские в Фокинском районе Брянска. В иномарке ехали два гражданина Таджикистана, один из которых признался, что они перевозили героин, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Пакет с расфасованным веществом был прикреплён под подкрылком автомобиля с номерами столичного региона. 27-летний водитель и его 28-летний пассажир отказались пройти медицинское освидетельствование, при проверке документов полицейские выяснили, что оба они имеют временную регистрацию в Московской области. В присутствии переводчика и двух понятых полицейские изъяли 192 разноцветных свёртка, три мобильных телефона и банковские карты.

Назначена экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Задержанные иностранцы находятся в спецприёмнике.