Стокгольм, , 07:59 — REGNUM Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на три человека. Такие данные 4 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 5 835 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 84 985 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 256 человек.

По состоянию на 4 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 18 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 574 человека.