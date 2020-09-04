Валуйки, Белгородская область, , 16:59 — REGNUM 11-летний мальчик скончался 4 сентября в больнице города Валуйки Белгородской области. Он приехал на рынок вместе с родственниками и остался один в машине, когда она вспыхнула, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установили следователи, мальчик приехал на рынок 4 сентября с бабушкой и дедушкой на автомобиле. Женщина ушла за покупками, ребёнок с родственником остались. Затем дедушка отлучился, чтобы встретить жену, закрыл машину, а когда вернулся, увидел дымящийся автомобиль. Маленького пассажира вытащили из салона прохожие, его доставили в больницу, но от полученных термических травм он скончался.

«В ходе расследования следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, так как ребёнок-инвалид находился под опекой дедушки и бабушки в связи со смертью матери и отсутствием отца», — уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливается очаг и причины возгорания автомобиля, назначен комплекс судебных экспертиз.