Лондон, , 16:46 — REGNUM В порту грода Ху, расположенного в британском графстве Кент, более 200 человек эвакуированы из-за взрыва и пожаров, сообщает 4 сентября ВВС.

Очевидцы говорят о мощных взрывах, вызвавших сотрясение их домов примерно в 6:40 мск.

Местная пожарная служба утверждает, что причиной инцидента является взрыв баллонов со сжиженным газом, хранившихся на промышленном объекте в порту города Ху неподалеку от Рочестера.

После взрыва начался сильный пожар. Уже эвакуировано 200 человек. Местным жителям, которые остаются в своих домах, рекомендовано не открывать окна.

О жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

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