Москва, , 16:17 — REGNUM Жительница Москвы пожаловалась на курьера Delivery Club, который начал отправлять ей после заказа сообщения недвусмысленного содержания. Об этом на своей странице в Facebook рассказала подруга пострадавшей Хельга Очеретина.

«Сегодня моя подруга после получения доставки из ресторана получила такую смс от курьера», — написала Очеретина, приложив скриншот переписки.

Из переписки следует, что мужчина сперва интересовался, находится ли женщина одна дома и замужем ли она, после чего, несмотря на утвердительный ответ на вопрос о замужестве, предложил «зайти на полчасика», чтобы провести «время вместе».

Отмечается, что в качестве извинений сервис доставки еды предложил пострадавшей промокод на скидку в 200 рублей.

Впоследствии в комментариях к посту представитель Delivery Club Роман Павлов заявил, что компания приносит «искренние извинения за такое поведение курьера»: «Мы прекратили работу с этим курьером, а наша служба безопасности провела с ним работу. Оператор службы поддержки отправлен на переобучение, поскольку не придал должного значения случившемуся».

Павлов также подчеркнул, что в планах компании — скрывать номера телефонов своих клиентов, а связь с курьером будет поддерживаться только через приложение.