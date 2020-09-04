Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники скорой помощи не помогли умиравшему мужчине. Об этом пишут СМИ.

Скорая помощь Artem Svetlov

По данным Е1.ru, инцидент произошёл на останове «Сварщиков». Мужчине стало плохо, очевидцы вызвали скорую помощь. При этом возле остановки оказалась машина реанимации, из которой никто не вышел, а затем машина уехала. Через несколько минут приехала ещё одна бригада, но спасти мужчину не удалось.

В горздраве Екатеринбурга журналистам объяснили, почему медики первой машины не пришли на помощь мужчине. Оказалось, что они спасали ребёнка.

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