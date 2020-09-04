Калуга, , 16:12 — REGNUM В Калуге следователи выясняют обстоятельства, связанные с исчезновением двух детей, которые 3 сентября не вернулись домой из школы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров организованы поиски детей. По имеющейся информации, это не первый случай их ухода из дома. Семьи мальчиков характеризуются удовлетворительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с волонтёрами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» детей ищут и их родители. Любая информация о пропавших школьниках принимается по телефонам единой экстренной службы и горячей линии поисковиков.

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