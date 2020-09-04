Тернополь, Украина, 4 сентября 2020, 16:03 — REGNUM На Украине власти города Тернополя не остановили работу учебных заведений, как того требуют нормы «красной» зоны карантина. Об этом заявил мэр города Сергей Надал 4 сентября на заседании городского штаба, которое транслировалось в социальной сети Facebook.
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Чиновник также добавил, что в обычном режиме будут работать предприятия и транспорт. Он отметил, что после введения карантинных ограничений в тех или иных частях страны власти Украины не компенсируют регионам сопутствующие потери.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у шести паломников, прибывших на Украину из Израиля, обнаружили коронавирус. По словам мэра города Умань, все паломники, приехавшие на могилу своего духовного лидера, будут протестированы.
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