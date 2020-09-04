Углич, Ярославская область, 4 сентября 2020, 15:15 — REGNUM Бывший директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Угличское лесничество» Сергей Иванов приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.
Иванов осужден Угличским районным судом по статье «Превышение полномочий. Речь идёт о незаконной вырубке леса в государственном заказнике.
Сергей Иванов обвинялся еще и по статье «Служебный подлог», однако по этой статье дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ России. Расследованием занимался Следственный комитет.
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