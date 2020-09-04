Тюмень, , 15:13 — REGNUM В Тюмени завершено расследование зверского убийства 19-летней девушки-инвалида. В преступлении подозревается мать погибшей и отчим, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что 17 сентября 2019 года 45-летняя тюменка, в сильном алкогольном опьянении, на подворье частного дома на улице Полярной накинулась на свою дочь, которую обвинила в интимной связи с отчимом. Сперва пьяная мать сбила дочь с ног палкой, затем изрубила топором. Удары наносились по голове и шее — девушка скончалась на месте. Мать и её сожитель закопали убитую в огороде, топор выбросили в лесу.

Об убийстве девушки полицейским стало известно в декабре 2019 года. Когда на огороде было найдено тело убитой, мать созналась в содеянном. Женщина была взята под стражу, а признавшегося в участии её 42-летнего сожителя отпустили под подписку о невыезде.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая ранее была судима за убийство отца своей дочери. Ребёнка она не воспитывала, девочка до совершеннолетия жила в интернате для детей-инвалидов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.