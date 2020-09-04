Токио, , 17:10 — REGNUM В Японии в городе Такамацу от теплового удара погибли две девочки трёх и шести лет, оставленные матерью в машине, когда температура воздуха превысила 36 °C, сообщает газета Mainichi.

Дети были найдены без сознания на заднем сидении автомобиля и доставлены в городскую больницу. Однако умерли через 2 часа.

26-летняя мать погибших арестована по подозрению в халатности. Она оставила детей в запертой машине в девять вечера 2 сентября и вернулась за ними около часу дня 3 сентября. Увидев, что ее дочери без сознания, она позвонила в экстренную службу. Предполагается, что она провела ночь в увеселительных заведениях.

В Японии продолжает держаться аномальная для осени жара. По всей стране фиксируют температурные рекорды.