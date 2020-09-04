Уфа, , 14:54 — REGNUM Мужчину осудили за убийство, совершенное 14 лет назад в Уфе. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в январе 2006 года в палисаднике одного из домов Октябрьского района было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Тогда следователи не смогли установить личность предполагаемого преступника.

В прошлом году материалы данного дела были вновь проанализированы. В результате следователи установили личность предполагаемого убийцы.

По версии следствия, в январе 2006 года в вечернее время суток 36-летний обвиняемый познакомился с женщиной 45-ти лет. Новые знакомые стали распивать алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил потерпевшую ножом, тем самым нанес ей ранения, не совместимые с жизнью. После этого он отнес тело убитой женщины в палисадник дома.

Свою вину обвиняемый не признал. Суд признал его виновным в этом преступлении и приговорил к 7 года 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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