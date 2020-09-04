Чита, , 14:35 — REGNUM Возможной причиной переноса начала занятий в Забайкальском государственном университете является смерть от COVID-19 декана энергетического факультета Забайкальского государственного университета Сергея Мирошникова. По данным пресс-службы вуза, он скончался в Чите 1 сентября на 61-м году жизни.

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«Коллектив Забайкальского государственного университета выражает глубокую скорбь по поводу безвременного ухода Сергея Филипповича Мирошникова и приносит соболезнования родным и близким», — сказано в официальном сообщении.

Сергей Мирошников был кандидатом технических наук, удостоен звания Заслуженного деятеля науки и техники Читинской области, а также Почётного работника высшего профессионального образования РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса Забайкальском государственном университете решено приостановить учёбу до 12 сентября и выполнить все карантинные мероприятия.

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