Одесса, Украина, , 14:46 — REGNUM Из танкера Delfi, затонувшего у берегов Украины, вновь вылились нефтепродукты. Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, общая площадь загрязнения составила 70 кв. метров. Исследования показали, что концентрация вредных веществ в воде превысила предельно допустимые значения в 5,8 раз. Возле затонувшего судна провели неотложные работы с применением сорбента.

Мальованый добавил, что окончательный размер ущерба, нанесённого танкером, специалисты посчитают только после того, как судно уберут из акватории Чёрного моря.

Напомним, танкер Delfi в ноябре 2019 года отнесло во время шторма из порта «Южный» в сторону Одессы. В итоге он затонул напротив городского пляжа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд арестовал танкер и имущество компании-собственника по просьбе «Администрации морских портов Украины» (АМПУ).

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