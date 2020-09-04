Борзя, Забайкальский край, , 14:22 — REGNUM В Забайкальском крае ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться достаточно напряженной. Об этом свидетельствуют данные руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы о массовой вспышке SARS-CoV-2 в в посёлке Шерловая Гора Борзинского района, где с 16 августа по 2 сентября выявили сразу 14 носителей инфекции.

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Не исключено, что заражение произошло в семье или по месту работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Забайкалье отмечен рост заболеваемости COVID-19. Именно поэтому там сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

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