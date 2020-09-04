Красноярск, , 14:21 — REGNUM Предварительные итоги пожароопасного сезона подводят в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе.

Как подчеркнул 4 сентября на брифинге министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов, на сегодняшний день лесные пожары действуют в Эвенкийском районе на общей площади 99,9 тыс. га. В тушении задействованы все силы лесопожарной группировки.

По оценкам министра, край вступил в «заключительную стадию пожароопасного периода».

«В целом в этом году в крае было на 650 лесных пожаров меньше, чем в прошлом. С начала этого года площадь, пройденная огнём, также существенно меньше и составляет 460 тысяч га. По итогам прошлого года она была более 2,4 млн га», — отметил глава регионального минлесхоза.

В министерстве уточнили, что в 2020 году были «приняты беспрецедентные меры по наращиванию группировки лесопожарных формирований». В пиковые моменты с огнём боролись свыше 1400 человек, было задействовано до 170 единиц техники и более 30 воздушных судов. Авиационных ресурсов было привлечено на 10−15% больше по сравнению с 2019 годом.

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин заверил, что сегодня ситуацию в лесах Красноярского края можно считать стабильной.

В крае стартовала подготовка к пожароопасному сезону-2021.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 сентября в Красноярском крае было зарегистрировано 24 лесных пожара на общей площади 144,5 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае горят леса на площади 144,5 тыс. га