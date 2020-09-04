Накуру, Кения, 4 сентября 2020, 14:41 — REGNUM Сотрудники полиции Кении наткнулась на два неопознанных тела, одно из которых является несомненной жертвой серийного убийства. Об этом сообщает газета The Star.
По информации издания, за последние девять месяцев в лесу Мау вдоль дороги Силибвет-Оленгуруоне было сброшено 22 трупа. По данным властей, лица, причастные к преступлениям и сами жертвы проживают за пределами округа, что затрудняет их идентификацию.
Коеч добавил, что все тела, которые были сброшены в этом районе, убиты в одинаковой манере.
Помощник начальника китобенского отделения полиции Ричард Черуйот рассказал, что первый инцидент был зафиксирован ровно год назад после того, как китайский подрядчик завершил работы по укладке асфальта, соединяющего округа Бомет и Накуру.