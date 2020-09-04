Накуру, Кения, , 14:41 — REGNUM Сотрудники полиции Кении наткнулась на два неопознанных тела, одно из которых является несомненной жертвой серийного убийства. Об этом сообщает газета The Star.

По информации издания, за последние девять месяцев в лесу Мау вдоль дороги Силибвет-Оленгуруоне было сброшено 22 трупа. По данным властей, лица, причастные к преступлениям и сами жертвы проживают за пределами округа, что затрудняет их идентификацию.

«От обнаружения тел у жителей деревни Китобен и Масезе мурашки побежали по спине. Мы обеспокоены тем, что люди приходят сюда и сбрасывают тела по ночам. До сих пор 22 тела были сброшены в этом районе за последний год», — сказал житель города Пол Коеч.

Коеч добавил, что все тела, которые были сброшены в этом районе, убиты в одинаковой манере.

«Большинство из них раздеты догола и задушены, и кажется, что они выпали из движущейся машины прямо на обочину дороги», — сказал Коеч.

Помощник начальника китобенского отделения полиции Ричард Черуйот рассказал, что первый инцидент был зафиксирован ровно год назад после того, как китайский подрядчик завершил работы по укладке асфальта, соединяющего округа Бомет и Накуру.