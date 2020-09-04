Самара, , 14:18 — REGNUM Полицейского подозревают в получении взятки в Самаре. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в августе текущего года подозреваемый начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД РФ по Самаре получил от гражданина 140 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был не принимать меры в случае выявления нарушений при реализации алкогольной продукции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Расследование дела продолжается.

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