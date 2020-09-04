Самара, , 14:16 — REGNUM Два человека пострадали после опрокидывания автомобиля в Самаре. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром. Автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился мужчина 1994 года рождения, ехал по улице Макаренко. В какой-то момент он выехал на левую обочину по ходу своего движения, съехал в технологическое разрытие. В результате автомобиль опрокинулся и врезался в забор.

В этой аварии пострадали два пассажира автомобиля: мужчину 1998 года рождения доставили в больницу, мужчине 1985 года рождения было назначено амбулаторное лечение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее назвали число жертв несчастных случаев