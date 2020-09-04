Пермь, , 13:57 — REGNUM В аэропорту Перми «Большое Савино» вынужденно приземлился самолет. Экстренно прервал свой маршрут лайнер, следовавший из Абакана в Москву. Маленькому пассажиру на борту стало плохо, случился сердечный приступ, сообщают СМИ.

ЧП произошло в первой половине дня 4 сентября. Врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

По данным портала 59.RU, во время перелета девочку в самолете сопровождали два реаниматолога. Реанимационные мероприятия начали проводить еще до приземления лайнера в пермском аэропорту. В «Большом Савино» девочку передали приехавшим медикам. Ребенок скончался от остановки сердца.