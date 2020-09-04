Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Журналисту из Санкт-Петербурга Михаилу Грачеву неизвестные помешали в проведении журналистского расследования в пригороде Ирутска. Как сообщил сам Михаил на своей странице в социальной сети Facebook, он собирался снимать дом, в котором предположительно живет семья врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. О том, что дом, с высокой долей вероятности, принадлежит именно этому человеку, журналист знал из своих двух никак не связанных источников.

29 августа 2020 года он приехал на 15-й км Байкальского тракта, к коттеджному поселку «Хоромы». По его информации, именно в этом месте местные строительные олигархи арендовали (а может и купили) для семьи врио губернатора Иркутской области дом стоимостью от 95 млн рублей.

Территория поселка закрытая, поэтому журналист арендовал коптер для пролета над поселком для того, чтобы изучить местность сверху, а затем «пробить» собственность по Росреестру.

Но с момента взлета коптера не прошло и минуты, как машина журналиста была заблокирована, а сам он задержан на дороге неизвестными лицами. Примечательно, что место, в котором находится коттеджный поселок «Хоромы» довольно безлюдное. И чтобы так быстро заметить квадрокоптер, необходимо «круглосуточно дежурить» и ждать каких-то «посягательств», полагает журналист.

После словесной перепалки неизвестные люди вырвали ключи от машины журналиста из замка зажигания и выбили из рук телефон. Вскоре на место подъехал наряд полиции.

«Нас опросили, но что конкретно мы нарушили, так сказать и не смогли. Причем меня опрашивали первым. На все вопросы говорили: поступил телефонный звонок, что летает коптер. В чем конкретно нарушение, никто так и не смог сказать», — написал журналист. Далее полицейские объяснили, что в связи с предстоящими 13 сентября выборами губернатора, люди в регионе стали «нервными» и это касается всех кандидатов в губернаторы. Потом капитан полиции пояснил Михаилу и владельцу коптера, что «если мы еще раз взлетим, то нарушим 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Фактически полиция запретила снимать предполагаемый дом врио губернатора Кобзева.

«Мне кажется, это означает, что они просто не смогли найти нарушения в наших действиях», — написал в ФБ журналист. Под конец описываемых событий прибыл заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства, написал в ФБ Михаил Грачев. «Он все изучил и сообщил, что в понедельник со мной могут связаться и, возможно, что-то предъявить. Но что конкретно — неизвестно. Видимо, сам пока не знает. Может, свяжутся, а может нет», — написал журналист.

От повторной попытки приехать в «Хоромы» журналист отказался. Но, поскольку Иркутская область — это «историческая малая Родина» Грачева, теперь ему интересна адекватная картина того, что происходит в Сибири — как здесь проходят выборы, кто кандидаты, и какими методами ведется политическая борьба. Кроме этого, Михаил Грачев уверен, что по реакции на полет коптера неизвестных, блокировавших его машину, и полиции, он точно нашел дом врио губернатора.

Напомним, что выборы губернатора Иркутской области пройдут 13 сентября 2020 года. В них участвуют назначенный врио губернатора Игорь Кобзев (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»), депутат Госдумы РФ Михаил Щапов (КПРФ), Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и Геннадий Щадов (КПСС).

Согласно социологическим опросам, второе место по популярности среди кандидатов, сразу после Кобзева, занимает кандидат от КПРФ Михаил Щапов, и его рейтинг имеет тенденцию к росту. Эксперты не исключают, что кампания может преподнести сюрпризы, как это было в предыдущие выборы в Иркутской области.