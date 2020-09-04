Киев, , 13:57 — REGNUM В отношении ряда депутатов Верховной рады Украины возбуждено уголовное дело в связи с их визитами в Москву. Об этом заявил представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович, сообщил 4 сентября телеканал 112.ua.

По его словам, Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело в отношении депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Татьяны Плачковой, Рената Кузьмина, Тараса Козака и Александра Колтуновича.

Рабинович уверен, что таким образом власти Украины борются с конкурентами на предстоящих местных выборах.

«Не зная, как справиться с поднимающимся рейтингом нашей партии, они приняли другое решение — они готовят репрессии и аресты оппозиции», — прокомментировал депутат.

Он подчеркнул, что причиной возбуждения уголовного дела стала поездка представителей ОПЗЖ в Москву, где они разговаривали с представителями российской власти о ситуации в Донбассе.

«Какое преступление совершил я и мои товарищи? Написано: «Они поехали в Москву и разговаривали там с депутатами российской Думы о мире». Поэтому они считают, что это — государственная измена», — рассказал парламентарий.

Напомним, ранее украинский суд обязал правоохранителей завести уголовное дело в отношении депутатов Рады, ездивших в Москву в декабре 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, политический аналитик Виталий Романченко заявил, что пропрезидентская партия «Слуга народа» стремительно теряет рейтинг на фоне растущей поддержки ОПЗЖ.

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