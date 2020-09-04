Уфа, , 13:47 — REGNUM Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в частном доме в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, рано утром 4 сентября огнеборцы были подняты по тревоге для тушения пожара в бревенчатом доме площадью 6×5 метров в д. Ташлы Давлекановского района.

Отмечается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения. В настоящий момент специалисты устанавливают причины произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Во время пожара в частном доме погибли двое новосибирских пенсионеров