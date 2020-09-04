Тобольск, Тюменская область, , 13:41 — REGNUM В тобольской больнице в течение месяца отсутствовала вакцина от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В ходе прокурорской проверки обеспеченности областной больницей №3 в Тобольске вакциной от бешенства выяснилось, что в январе 2020 года в больницу, в соответствии с заключённым договором, поступило 20 упаковок для прививки. В мае 2020 года тобольская больница объявила ещё один аукцион на данную вакцину, но он был признан несостоявшимся. Как следствие, в июле вакцина от бешенства в медучреждении отсутствовала.

Главному врачу больницы было внесено предупреждение о недопущении впредь перебоев с препаратом от бешенства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в двух районах Тюменской области — Казанском и Бердюжском — на сегодня объявлен карантин по бешенству.

Читайте ранее в этом сюжете: В трёх поселениях Тюменской области объявлен карантин по бешенству