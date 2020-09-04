Москва, , 13:08 — REGNUM В Левобережном районе Москвы полицейские задержали нескольких зачинщиков провокаций возле строительной площадки у ЖК «Фестиваль Парк-2», в который планируется переселить жителей района по программе реновации. Об этом сообщает ИА FederalCity.

Некоторые жители района Левобережный опасаются, что при строительстве нового жилого комплекса по реновации пострадает местная берёзовая аллея. Застройщик же заверяет, что при благоустройстве территории вокруг нового ЖК количество зеленых насаждений увеличится. Согласно плану озеленения, о котором представители строительной кампании рассказали при очной встрече инициативной группе жителей района, будут высажены 700 деревьев и кустарников.

Однако, несмотря на установившийся диалог, 2 сентября группа жителей, активно протестующих против застройки, стала разрушать ограждение зоны строительных работ. Полицейским пришлось задержать нескольких человек, некоторым из них грозит административная ответственность.

По мнению ИА FederalCity, в событиях 2 сентября участвовали профессиональные провокаторы, замеченные во многих других акциях на стороне разных политических сил. Журналисты считают, что цель провокационных действий вокруг березовой аллеи — обострить конфликтную ситуацию и сделать невозможным дальнейший конструктивный диалог между строителями и жителями Левобережного ввиду предстоящих выборов в муниципальный Совет депутатов и Госдуму.

В ЖК «Фестиваль Парк-2» планируется переселить четыре тысячи человек из 12 реновационных домов Левобережного. Инвестиционный контракт предусматривает выделение 65 600 кв. метров в новом ЖК.

Также, по словам руководителя Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, в рамках адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2019−2022 годы, в Левобережном районе планируется построить новый социальные кластер, который будет включать в себя новые школы, детские сады, поликлинику и физкультурный комплекс.