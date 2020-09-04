Тарасовский район, , 12:58 — REGNUM Площадь мощного лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 1,2 тыс. гектаров. Ранее стало известно, что три участка возгорания из четырёх удалось локализовать.

ИА REGNUM ранее сообщало, что огонь на землях лесного фонда в Тарасовском районе вспыхнул 2 сентября. К тушению привлечено максимальное количество специалистов и техники. Борьба с пожаром вторые сутки ведётся с воздуха.

Напомним, что в связи с угрозой распространения огня из населённых пунктов, расположенных близко к землям лесного фонда, были эвакуированы десятки человек.

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