Рязань, , 12:55 — REGNUM 53-летний работник сельхозпредприятия погиб в поле возле села Кольдюки Касимовского района Рязанской области. Мужчина угодил под колёса сеялки, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла днём 2 сентября при посевных работах. По предварительным данным, помощник оператора сеялки попал под колесо и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Назначены судебные экспертизы. Проводится доследственная проверка.