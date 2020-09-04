Архангельск, , 12:49 — REGNUM Ломоносовский районный суд Архангельска признал виновным 50-летнего инструктора автошколы Александра Шашко в убийстве своей ученицы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, 15 июля 2019 года в здании школы ДОСААФ инструктор, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задушил свою 20-летнюю ученицу. Ее тело он вывез на автодром, где спрятал и пытался сжечь.

Следствие установило, что он также похитил золотое кольцо своей жертвы стоимостью 3480 рублей.

Приговором суда Шашко назначено наказание в виде лишения свободы 9 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, преступнику придется заплатить матери погибшей девушки 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.