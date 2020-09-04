Чебоксары, , 12:46 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии проводится проверка по факту аварии с участием школьного автобуса. В результате ранения получили двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, авария произошла сегодня, 4 сентября, около 07:40 часов на дороге около села Моргауши.

«По предварительной информации, водитель при управлении школьным автобусом, принадлежащим Моргаушской средней школе, без пассажиров, выезжая с прилегающей дороги, совершил столкновение с «Ладой приорой», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в ДТП пострадали несколько человек, включая двух детей, которые находились в салоне легкового автомобиля. Их доставили в больницы.

В школе и местном отделе ГИБДД организована прокурорская проверка соблюдения закона в сфере обеспечения безопасности перевозки.

Ранее авария, в которой пострадали дети, произошла 20 августа в Янтиковском районе Чувашии. Как сообщало ИА REGNUM, предварительно установлено, что 28-летняя жительница Канаша за рулем «Киа Рио» при безуспешной попытке избежать наезда на 10-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении, врезалась в столб. В результате травмы получили четверо детей.

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