Ташкент, , 12:32 — REGNUM Четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Папском районе Наманганской области Узбекистана, сообщили 4 сентября в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 4 сентября в 5:00 на десятом километре Ферганской кольцевой автодороги. 22-летний водитель автомобиля Matiz уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nexia.

На месте происшествия скончались водитель и пассажир Matiz, а также два пассажира Nexia. Водитель и еще один пассажир второго автомобиля госпитализированы. Отмечается, что виновник ДТП девять раз за год нарушил правила дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября скончался инспектор ДПС, который ранее получил травмы во время ДТП в Ташкенте. Сотрудника полиции сбил 19-летний водитель.

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