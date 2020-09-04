Самара, , 12:32 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 82-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего же по области скончались 134 пациента с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,51 (в России — 1,74), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 4,19 (в России — 12,09).

Отмечается, что за сутки по области было выявлено 107 человек, инфицированных коронавирусом. А всего в регионе зафиксировали 8888 фактов заражения этой инфекцией. При этом, больше 80% пациентов справились с ней — 7140 человек.

На учете у врачей стоят 307 человек.

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