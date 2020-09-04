Телави, Грузия, , 12:46 — REGNUM Нашествие бабочки-вредителя огнёвки самшитовой в сёлах Лагодехского района в Кахетии на востоке Грузии грозит уничтожением урожая местных аграриев. Об этом 4 сентября сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, участки местных жителей заполонены бабочками, которые уже испортили часть насаждений. Население обратилось за помощью к местным властям, чтобы те приняли срочные меры, иначе аграрии останутся без дохода.

Сообщается, что руководство Лагодехского района пообещало начать опрыскивание растений в ближайшем времени.

Стоит отметить, что огнёвка самшитовая считается опасным для насаждений вредителем. Её гусеницы питаются листьями самшита — популярного медленнорастущего вечнозеленого декоративного растения, которое используют для озеленения.