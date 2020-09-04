Ижевск, , 12:01 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») в отношении 19-летнего студента одного из ижевских колледжей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

По данным ведомства, из своей квартиры по улице Карла Маркса была госпитализирована 51-летняя женщина с множественными резаными ранами грудной клетки и лица. По подозрению в нанесении ранений был задержан 19-летний сын потерпевшей, который проживал вместе с матерью.

Установлено, что между родственниками произошла ссора, и молодой человек схватил нож и нанес несколько ранений матери. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове ведется прокурорская проверка по факту причинения 15-летней жительницей Калининского района смерти своей матери. Предварительно удалось установить, что между 40-летней женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее дочерью около полуночи 27 августа в квартире одного из домов в микрорайоне Солнечный-2 произошел конфликт. В результате ссоры подросток причинила смерть матери.

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