Нанди-Хиллс, , 12:45 — REGNUM 31-летняя женщина была сметена бушующими потоками воды на водопадах кенийского округа Нанди. Об этом передаёт местная газета The Star.

Доркас Джепкемои Чумба поскользнулась и утонула в водопаде Чепкиит, когда позировала для фото в воскресенье, 30 августа. Бенджамин Кадзунгу, её жених, рассказал, что они пошли к водопаду на романтический пикник. Фотографии, которые Кадзунгу сделал в тот день со своего телефона, были последними фото Чумбы.

«Это была худшая сцена в моей жизни. Когда я вспоминаю, как она беспомощно тонет в воде, а мои попытки спасти её оказываются тщетными, моё сердце разрывается ещё сильнее», — сказал он.

Семья девушки стоит лагерем у водопада с момента трагедии в надежде найти её тело. Все усилия местных водолазов оказались безуспешными.

Многие молодые люди в Кении утонули в водопадах. Чепкиит означает «вид издалека» на языке календжин и, по словам местных жителей, является предупреждением о том, насколько опасны водопады и скалы вокруг них.

30 октября 2018 года студентка Университета Киси Синтия Джепту поскользнулась и упала в воду, когда она делала селфи. Она праздновала свой 22-й день рождения. В 2017 году старшеклассник из средней школы Уасин Гишу утонул во время пикника перед экзаменом.