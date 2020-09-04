Ярославль, , 11:58 — REGNUM В Ярославском музее-заповеднике в земле обнаружен предмет, похожий на снаряд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Ярославский музей-заповедник

Предмет был найден во время работ по ремонту водопровода. На место событий вызваны сотрудники МЧС и сапёры. Сотрудники и посетители музея эвакуированы.

Найденный предмет может быть снарядом времен Гражданской войны. В 1918 году в ходе подавления мятежа против советской власти центр города подвергся обстрелу из орудий. Неразорвавшиеся снаряды продолжают находить до сих пор.