Чита, , 11:39 — REGNUM Обильные дожди стали настоящим бедствием в Забайкалье, разрушив большое количество дорог Читинского района. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, напряженная ситуация с затоплением улиц сложилась в селе Засопка.

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«В этот раз начались обильные дожди, мы уже не смогли справиться. Начали совсем тонуть, обратились в администрацию Читинского района, они организовали нам помощь, откачку воды», — пояснил житель села Засопка Александр Попов.

По словам главы Читинского района Фёдора Кургузкина, этим летом на одной из улиц в Засопке было затоплено шесть приусадебных участков и дворовых территорий.

«В дома вода не зашла, но жизнь людей это значительно осложняет. Уровень воды — по колено. Именно с этого места было вывезено более 40 автомобилей для забора воды объемом 13 кубов. Уровень значительно упал, но вода еще стоит, продолжаем выкачивать. Также производится грейдирование улиц», — сказал Федор Кургузкин. Он также отметил, что в Читинском районе сейчас проводится большая работа по восстановлению размытых и затопленных дорог. Работает более 40 единиц различной техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2020 г. количество выпавших осадков в Чите превысило среднемесячную норму в несколько раз. Если за июнь 2020 года в столице Забайкалья выпало 118 мм осадков при норме 59 мм, что за июль уже 127 мм при норме 104. В августе поливало ещё больше: до 27 числа выпало 137 мм осадков при норме 84.

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