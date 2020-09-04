Ташкент, , 11:36 — REGNUM В Ташкенте инспектор дорожно-патрульной службы скончался в больнице после ДТП, сообщили в пресс-службе УБДД ГУВД столицы Узбекистана.

Инспектор был госпитализирован 1 сентября в отделение реанимации. Он умер 4 сентября в 7:00 (5:00 мск). ГУВД Ташкента выразило соболезнования родным и близким инспектора и пообещало оказать помощь и поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 19-летний водитель Lacetti потерял управление и столкнулся с автомобилем Captiva. После этого автомобиль виновника ДТП наехал на инспектора ДПС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкенте молодой водитель сбил инспектора ДПС