Самара, , 11:44 — REGNUM Проверка по факту смерти девочки в одной из школ начата в Самарской области. Об этом 4 сентября сообщает ГТРК «Самара», ссылаясь на источник в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

По информации журналистов, трагедия произошла 3 сентября в школе № 81 города Самары.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего. По информации некоторых СМИ, ребенку на перемене стало плохо из-за сердца.

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