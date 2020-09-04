Тарасовский район, , 11:23 — REGNUM В Тарасовском районе Ростовской области объявлена локализация лесного пожара на трёх из четырёх участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 4 сентября.

«В 10:30 мск в Тарасовском районе объявлена локализация пожара на трёх из четырёх боевых участков», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что лесной пожар в Тарасовском районе вспыхнул 2 сентября. С огнём борются несколько сотен пожарных, десятки единиц техники. К тушению также привлечена авиация МЧС России, Росгвардии и Минобороны РФ. Всего планируется задействовать девять воздушных судов.

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